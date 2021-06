Trængte ind på rådhus: Nu er han fundet død

En 60-årig mand, der fredag morgen trængte ind på Middelfart Rådhus, er fundet død.

Det oplyser Fyns Politi, der ikke kan sige noget om dødsårsagen.

Manden var ifølge politiet trængt ind på rådhuset i nat. Anmeldelsen løb ind klokken 4.43.

Derefter kom politiet til stedet, hvor de kunne se, at der kom røg ud fra bygningen.

'I en sådan situation tager vi ingen chancer. Her går borgernes sikkerhed og tryghed fremfor alt. Derfor valgte vi også kort efter at oprette en sikkerhedszone på 100 meter til rådhuset og efterfølgende at evakuere beboerne fra området. I den forbindelse har vi haft et godt og tæt samarbejde med Middelfart Kommune, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at takke for,' siger politidirektør Arne Gram, Fyns Politi.

Foto: Anders Lilkær

Da politiet kom ind på rådhuset kunne det konstateres, at den formodede gerningsmand var død.

'Alt tyder på, at der ikke har været andre involverede i det skete. Poltiet er bekendt med mandens identitet. Der er tale om en mand fra Nordvestfyn,' skriver politiet videre i pressemeddelelsen.

De pårørende er underrettet om dødsfaldet.

Politiet vil fortsætte med at efterforske sagen, men de har ikke flere oplysninger til offentligheden på nuværende tidspunkt.