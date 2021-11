Træt af ding-ding: Mand sigtet for stenkast mod Hjem-Is-bilen

Ringen fra Hjem-is-bilen blev fredag for meget for en mand i Randers. Nu er han anholdt

Ding-ding-ding. Du kender nok lyden af Hjem-Is-bilen, der kan få alle børn til at løbe ud på gaden.

Men ikke alle forbinder den med hygge og glæde.

En 56-årig mand i Randers var nemlig så træt af den, at han fredag aften klokken 18.58 besluttede sig for at angribe bilen.

Selv har han forklaret til politiet, at han følte sig forstyrret, når bilen ringede med klokken ude på vejen, og at det altså med hans egne ord blev 'for meget' for ham.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Kastede sten mod forruden

Manden, der efterfølgende blev anholdt på sin bopæl i nærheden, stod pludselig foran Hjem-Is-bilen.

Her kastede han 'en større belægningssten' mod forruden i den side, hvor chaufføren sad.

Han er derfor blevet sigtet for at have 'forvoldt fare for liv og førlighed'.

Episoden fandt sted på Elsdyrvej i Randers.