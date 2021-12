Trafikdrab: 'Hun ligger oppe på forruden med sin cykel'

KØBENHAVNS BYRET: En ung kvindelig passager i en Audi filmede inde i bilen i sekunderne, inden vognen ramte en 19-årig kvinde på en cykel. Påkørslen blev fatal. Cyklisten Emilie Hansen døde senere af sine kvæstelser.

Onsdag begyndte retssagen, hvor en 24-årig mand og tre medpassagerer er tiltalt i sagen om trafikdrabet på Emilie Hansen 24. juni 2021.

Den 24-årige fører er blandt andet tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder på grund af hensynsløs kørsel. Han erkender, at han uagtsomt har dræbt Emilie Hansen, men ikke, at det skulle være sket under særligt skærpende omstændigheder.

De tre passagerer i den Audi A4 Limousine, der torpederede Emilie Hansen, en 18-årig kvinde og to mænd på henholdsvis 24 og 25 år, er tiltalt for at flygte fra færdselsulykken og den døende Emilie uden at yde hjælp

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at den 24-årige fører før er dømt for deltagelse i den organiserede hashhandel på Christiania.

Cyklede over for grønt

19-årige Emilie Hansen blev ramt, da hun cyklede over for grønt lys i krydset Englandsvej/Sundholmsvej på Amager.

Til anklager Emilie Jønssons spørgsmål om, hvorfor den 24-årige kørte så stærkt, har han ikke meget at sige.

- Det er der ikke noget godt svar på overhovedet, fortæller han.

Der bliver flere gange rystet på hovederne på tilhørerpladserne, mens han afgiver forklaring.

Den dræbte Emilies mor, Channie Rasmussen, kigger flere gange over på de fire unge tiltalte. Hun har tidligere fortalt Ekstra Bladet om dagen, hvor Emilie blev dræbt, og hvorfor hun nu gerne vil sætte fokus på vanvidsbilisme.

Snapchat-video af ulykke

I retten kom det frem, at den 18-årige kvindelige passager havde optaget en video på det sociale medie Snapchat i sekunderne op til påkørslen af Emilie Hansen.

På videoen kan man se de fire unge i vognen, der hører høj musik og snakker. De var ude for at købe mere alkohol til en fest, de var til.

Til sidst i videoen ser man forruden splintres på den sølvgrå Audi.

Ifølge den 24-åriges førers forklaring i retten havde han hverken drukket eller indtaget stoffer under aftenens fest, men en blodprøve viste, at han havde en mindre mængde hash i blodet. Prøven er dog taget så mange timer efter påkørslen, at den ikke kan sige noget om førerens tilstand under dødsulykken.

- Kør, kør, kør

Den 24-årige chauffør fortæller, at der i sekunderne efter påkørslen af den 19-årige cyklist var choktilstand i bilen. Herefter adlød han, da der blev råbt 'kør, kør, kør' fra de andre passagerer i den nu smadrede Audi. Ingen af dem kan dog huske, hvem der råbte de ord.

Men han tænkte ikke nærmere over, at han kunne have ramt en person - også selvom han ser Emilies mobiltelefon på ydersiden af ruden.

Ikke i tvivl

Den udmelding er den 18-årige kvinde bestemt ikke enig i, da hun afgiver forklaring.

- Jeg ser, at hun ligger oppe på forruden med sin cykel. Lige pludselig var hun bare væk, siger den 18-årige, og forklarer, at hun ikke var i tvivl om, at det var person og ikke en sten, der var endt på forruden.

For kvinden føltes det som om, at Emilie Hansen lå på forruden i flere timer, men hun tænkte ikke over at ringe efter hjælp, da hun var i chok.

Den 25-årige, der sad på forsædet, fortæller ligeledes, at han så og var klar over, at det var en person, de ramte. Herefter går hans hukommelse i sort, men han var ikke i tvivl om, at de stod i en 'dum situation'.

Heller ikke den 24-årige medpassager var i tvivl om, at de havde ramt en person. I retten fortæller han, at han umiddelbart før krydset så en cyklist, men han nåede ikke at sige noget, før det var for sent.

Senere på aftenen snakkede de fire tiltalte om, hvorvidt videoen, som var optaget under påkørslen skulle slettes.

Retssagen fortsætter med dom senere.

Ekstra Bladet følger sagen.