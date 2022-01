Krimi ... 7. jan. 2022 kl. 08:05 Gem artikel Gemt artikel

Trafikdræbte børns far: - En dræber bag rattet

Tre børn blev brutalt dræbt på stedet, da Lasse Burholts bil for otte år siden ramte den bil, de sad i. Han skal nu i retten for to nye voldsomme fartovertrædelser