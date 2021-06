Trafikdræbte Emilies mor: Kujoner

Tre unge mennesker venter på at blive fremstillet i grundlovsforhør, efter at 19-årig blev torpederet af bil i høj fart og derefter døde

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Moderen til Emilie Hansen, der blev ramt af en bil på Amager, da hun cyklede hjem efter en sankthansfest og efterfølgende døde, er i dyb sorg.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

Ifølge politiet stak føreren af bilen, der ramte den 19-årige kvinde, ikke alene af efter færdselsuheldet. Han konfererede med bilens tre passagerer, før de ifølge sigtelsen 'i forening og efter fælles forståelse' forlod den livsfarligt kvæstede Emilie Hansen.

Det lader hendes mor ikke gå ubemærket hen på sit Facebook-opslag.

'Emilie blev natten til torsdag påkørt af en vanvidsbilist med meget høj fart. Kujoner som de var, valgte de at efterlade Emilie hjælpeløs på gaden', lyder det.

Hele Emilie Hansens mors opslag Min elskede, smukke, super seje og ikke mindst fantastiske pige Emilie Hansen er blevet til den smukkeste lysende stjerne på himmelen. Emilie blev natten til torsdag påkørt af en vanvidsbilist med meget høj fart. Kujoner som de var, valgte de at efterlade Emilie hjælpeløs på gaden. 1000 tak, til de søde mennesker der hjalp med at ringe 112 Emilie havde desværre pådraget sig så store skader, at hun desværre ikke var til at redde og Emilie sov stille ind igår torsdag. Jeg savner min lille pige så ubeskriveligt meget og har stadig ikke forstået at hun ikke kommer hjem mere. Emilie min skat,- jeg elsker dig højere end livet selv, jeg var så stolt af dig og du havde et hjerte af guld. Vi har i dag været sammen som familie og mødtes med alle dine venner og bekendte, som alle har sendt dig en sidste hilsen, lagt bamser, grædt en tåre og tændt et lys for dig. Du skal vide hvilke fantastiske venner du har som alle holdt utroligt meget af dig. Livet er pisse uretfærdigt og det skulle have været mig, før dig! Jeg vil savne dig i uendelighed. Husk,- din far og jeg gav dig et løfte.. og det holder vi. Sov sødt min elskede skat. Vis mere Vis mindre

Den 23-årige fører af bilen blev fredag varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig De tre personer, der ifølge politiet var med ham i bilen, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Det er uvist, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

De er foreløbig blevet præsenteret for sigtelsen foran dommeren. Det skal ske indenfor 24 timer efter anholdelsen, som fandt sted i går formiddags. Selve grundlovsforhøret finder først sted senere lørdag.

Udtryksløst ansigt

De tre etniske danskere blev ført ind sammen i retslokalet, hvor tre stole var blevet sat frem. Forrest gik en spinkel, lyshåret mand på 23 år iført en mørk sweatshirt og grå joggingbukser. Efter ham fulgte en 24-årig mand med markant bredere skuldre, fuldskæg og tatoverede arme. Og bag mændene trådte en 18-årig kvinde med langt mørkt hår iført et gråt Tommy Hilfiger-joggingsæt ind. På fødderne bar hun sorte strømper og badesandaler. Hendes ansigt var udtryksløst, mens den tatoverede mand synede af mere overskud. Han talte imødekommende med en forsvarsadvokat, mens den lyshårede mand så anspændt og nærmest forpint ud.

Den 23-årige mand, der blev varetægtsfængslet fredag, er sigtet for at køre med 100 kilometer i timen i krydset mellem Englandsvej og Sundholmsvej. Manden er beskyttet af et navneforbud. Ifølge sigtelsen kørte han overfor rødt lys og ramte 19-årige Emilie Hansen. Han nægter sig skyldig og ville ikke udtale sig under grundlovsforhøret, som blev afholdt bag lukkede døre.

Emilie Hansen var en glad pige med livet foran sig, fortalte venner og familie fredag til Ekstra Bladet. Foto: PRIVAT

Emilie Hansen cyklede overfor grønt, da hun blev ramt. Hendes krop blev kastet op på forruden, inden hun ramte asfalten. De fysiske skader var fatale.

Herefter forsvandt bilen fra gerningsstedet, og det er politiets opfattelse, at de fire i bilen var enige om at flygte fra stedet.

Emilie Hansen afgik ved døden torsdag aften på Rigshospitalet. Hun var omgivet af sin familie.

Emilie Hansens mor har fortsat ikke kræfter til at tale om sin datter. I går fortalte hendes moster og bedste veninde om den ubærlige begivenhed, der har taget den alt for unge kvinde fra dem.