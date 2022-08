Trafikkaos: Bus sad fast under bro

En turistbus sad lørdag aften fast under broen ved Spanien i det indre Aarhus. Både politi og brandvæsen har arbejdet på at få bussen fri og omdirigere trafikken.

Omkring klokken 19.30 er bussen kommet fri, men der er fortsat kø, der skal afvikles.

Det oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi Rene Ludvigsen til Ekstra Bladet.

- Vejen dykker en lille smule, og du kan godt køre under broen. Men hvis køretøjet så er for højt, og det skal opad igen, så kiler du dig fast mellem kørebanen og broen, og der sidder bussen så fast, forklarer han.

Han fortæller, at de første fem meter af bussen nåede ud, før den ikke gik længere, og bussen satte sig fast.

Man fik til sidst bussen fri ved at punktere dækkene og trække den fri.

Find andre veje

Meldingen lød i første omgang, at politiet ventede på et større bjergningskøretøj, da det ikke så ud til, at brandvæsenet havde heldet med sig. Men da det skulle helt fra Vejen, ville der gå en time, før det ville nå frem. Og i mellemtiden lykkedes det brandvæsenet at klare opgaven.

- Min indsatsleder har lige meddelt, at der nu er fuldstændig lukket kø helt ud ad strandvejen i nordgående retning, så folk skal virkelig finde alternative veje nu, lød det fra Rene Ludvigsen omkring klokken 19.

Også Letbanen har politiet været i kontakt med. Letbanen kører nemlig over den bro, bussen sad fast under, og derfor har der været tilkaldt teknikere, der skulle undersøge, om det var sikkert at fortsætte letbanedriften over broen.

Det ser umiddelbart ikke ud til, at der er sket skade på broen.

Rene Ludvigsen oplyser, at der er tale om en turistbus. Alle passagerer er kommet ud, og der er ikke nogen, der er kommet noget til.

På Twitter skriver Østjyllands Brandvæsen, at man venter på, at bussen hentes af et fejeblad. Derfor forventes vejen først åbnet igen omkring 20.45.