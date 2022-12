Trafikkaos: Uheld på uheld

Mandag er der pres på de danske veje, og det medfører flere uheld over hele landet

Vejdirektoratet har på forhånd advaret om, at der vil være pres på de danske veje mandag, når utallige danskere pakker bilerne og drager hjem efter jul.

Og ret de fik. Således er der mandag formiddag sket flere uheld på de danske motorveje, hvilket har skabt kø flere steder. Det fremgår af Vejdirektoratets hjemmeside.

Uheld på flere veje

Også på E20 Fynske Motorvej er der sket et uheld mellem afkørsel 53 Odense V og afkørsel 52 Odense SV, hvilket har skabt trafikale udfordringer i løbet af formiddagen. Her er fortsat en smule kø kort før klokken 13, men oprydningsarbejdet er afsluttet.

Ifølge DR P4 Trafik er der også sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved afkørsel 27 Greve Nord. De to spor mod højre er spærret, og der er voksende kø fra Greve C, lyder det.

De skriver også, at der er sket et uheld på Motorring 3 i sydgående retning kort efter afkørsel 24 Roskildevej. Her er bilerne blevet flyttet ind i nødsporet, men der er kø fra Jyllingevej. Der er kø i begge retninger.

Oprydningsarbejdet afsluttet

På E45 Østjyske Motorvej mellem afkørsel 53 Skanderborg S og afkørsel 54 skete der tidligere på formiddagen et uheld, og højre spor var i den forbindelse spærret.

Politi og redningsmandskab var kort før klokken 13 færdige på stedet.

På Rute 16 Hillerødmotorvejen mellem afkørsel 10 Farum og afkørsel 11 Allerød skete der ligeledes et uheld tidligere på formiddagen. Dette er 12.50 afsluttet.

Advarer om kraftig blæst

Mandagens vejr er præget af både regn og blæst, og det har fået Vejdirektoratet til at advare mod kraftig blæst på både Storebæltsbroen, den nye Lillebæltsbro og Langelandsbroen.

På Storebæltsbroen er advares der også mod tæt tåge, der gør det ekstra vigtigt at holde god afstand til de forankørende.

Kraftig tåge og hjemrejsetrafik ved Storebæltsforbindelsen

Opdateres ...

