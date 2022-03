Trafikken lammet: Demonstranter spærrer bro

Demonstranter blokerer mandag morgen Langebro i København.

Københavns Politi bekræfter, at de er til stede på broen, der er et trafikalt knudepunkt for bilister til og fra Amager.

Billeder fra stedet viser, at demonstranterne er kravlet op i stålkonstruktionerne, der løber hen over vejen.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der lige nu kun er spærret der, hvor demonstranterne sidder. Politiet oplyser, at der i øjeblikket er spærret i et spor i indadgående retning og et i udadgående.

Vejdirektoratets hjemmeside viser, at trafikken glider meget langsomt på og omkring Langebro.

På skiltene fremgår det, at de er fra gruppen Extinction Rebellion, der jævnligt laver markante demonstrationer.

Det fremgår også, at de demonstrerer mod biler i byen.

Politiet oplyser desuden, at de er til stede på Knippels Bro, men at der lige nu ikke er demonstranter der.

