Trafikuheld i Tårnby: Bil vendt på hovedet

Politiet er kørt ud til et færdselsuheld mellem krydset mellem Listedvej og Tårnbyvej lørdag formiddag.

- Der er tale om et solouheld, hvor en bil er kørt ind i et parkeret køretøj, for så efterfølgende at blive vendt på hovedet, fortæller vagthavende ved Københavns Politi, Jonathan Wald til Ekstra Bladet.

Vejen meldes spærret i begge retninger og førerens tilstand er stadig uvis.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 11.25.

Ekstra Bladet følger sagen ...