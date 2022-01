Trafikuheld: Varebil og personbil kørt frontalt sammen

Et trafikuheld på Vordingborgvej ved Stensved spærrer vejen i begge retninger. En mand er fastklemt. Lægehelikopter blev tilkaldt

OPDATERET KLOKKEN 18.34

Ekstra Bladet har været i kontakt med politiet, der fortæller, at lægehelikopteren ikke kom i brug. Mirakuløst slap fire personer for uheldet uden alvorlige skader. Fire personer er kørt på sygehuset til undersøgelser, hvor en person har brækket kravebenet.

Vordingborgvej er igen farbart i begge retninger, efter at have være spærret i forbindelse med uheldet.

Politi og ambulance var til stede ved uheldet.

Et trafikuheld, hvor en varebil og personbil er kørt frontalt sammen, spærrer Vordingborgvej i begge retninger torsdag aften.

En person er teknisk fastklemt, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

En lægehelikopter er landet på ulykkesstedet, hvor man er i gang med at frigøre personen, der er fastklemt. Politiet har forsat ikke overblik over skader, eller hvordan uheldet indtraf.

Der er i øjeblikket ikke en tidshorisont for spærringen, fortæller politiet.

Foto: Per Rasmussen

- Personbilen er fløjet ind i mellem nogle træer. De står med kædesav og skærer grene og træer over for at komme hen til personbilen, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ekstra Bladet følger sagen ...