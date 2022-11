Tragedie i Egypten: 21 døde efter ulykke

En tragedie har ramt Egypten.

En bus er lørdag kørt ned i en kanal ved Nilen-floden i Dakahlia-provinsen i Egypten.

Mindst 21 mennesker er døde som følge af ulykken, deriblandt tre børn.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Årsag ukendt

I en pressemeddelelse har de egyptiske myndigheder meddelt, at ulykken skete cirka 100 kilometer nordøst for Cairo.

Ifølge AP er de overlevende passagerer blevet transporteret til et lokalt hospital.

Politiet er ved at undersøge de nærmere omstændigheder bag ulykken, og indtil nu arbejder de ud fra en hypotese om, at chaufføren har mistet kontrollen over fartøjet.

Ikke et engangstilfælde

Dødsulykker i trafikken er, ifølge AP, årsag til tusindvis af dødsfald i Egypten hvert år, og derfor er busulykken desværre ikke den eneste tragedie den seneste tid.

I juli kørte en bus ind i en parkeret lastbil, hvilket førte til 23 døde og 30 tilskadekomne.

I oktober kørte en lastbil ind i en minibus i Dakahlia-regionen, hvilket dræbte mindst 10.