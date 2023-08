Tragedie i Frankrig: Finder ni lig efter brand i feriehus

Myndighederne forventer at finde flere lig i de kommende timer, lyder det ildevarslende

En voldsom brand i et feriehus med handicappede har kostet flere menneskeliv i det nordøstlige Frankrig.

Tidligt onsdag morgen brød branden ud i feriehuset i byen Wintzenheim.

Indtil videre er ni lig blevet fundet af myndighederne, mens mindst to savnede også frygtes omkommet i flammerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

17 personer er blevet evakueret fra stedet, mens 11 har været savnet. Foto: Sebastian Bozon/Ritzau Scanpix

Forventer flere døde

Ifølge det britiske medie Sky News lød det i første omgang fra franske myndigheder, at 11 personer var savnet.

Nu lyder meldingen, at flere af dem formentlig er døde.

- Vi er næsten sikre på, at de savnede personer er døde, men vi er forsigtige med at melde noget ud, før vi har fundet alle ligene, siger den lokale embedsmand Christophe Marot ifølge Sky News til den franske tv-station France 3 TV.

Wintzenheims viceborgmester, Daniel Leroy, har oplyst at tre af ligene blev set af en drone, som blev brugt til at flyve over bygningen.

Ifølge de lokale myndigheder har 76 brandmænd, fire brandbiler og fire ambulancer været indsat.

Branden blev 'hurtigt bragt under kontrol', lyder det ligeledes.

Feriehuset var lejet af en organisation, som hjælper handicappede fra byen Nancy godt to timers kørsel fra Wintzenheim.

Både Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, premierminister Elisabeth Borne og Nancys borgmester, Mathieu Klein, har været ude og udtrykke sympati med de efterladte familier.