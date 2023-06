Tragedie i London: Familie fundet død i lejlighed

Politiet i London har fredag gjort en tragisk opdagelse i en lejlighed i London.

Her fandt de nemlig en familie på fire, der alle var døde.

Det skriver Sky News.

Der blev fundet en mand og en kvinde i 30'erne samt en pige på 11 og en treårig dreng.

Politiet har nu indledt en efterforskning.

- Vores efterforskning er på et meget tidligt stadie, og ud fra vores indledende undersøgelser søger vi i øjeblikket ikke andre personer i forbindelse med hændelsen, siger efterforskningschef Sean Wilson og fortsætter.

- Jeg forstår det chok og den bekymring dette vil medføre i lokalsamfundet i Hounslow og omegn. Jeg kan forsikre de lokale om, at specialiserede betjente arbejder på at klarlægge, præcis hvad der er sket.

Han fortæller desuden, at de har allokeret flere betjente til området over weekenden for at skabe tryghed.