Tragedie i Tivoli Friheden: Nu taler politiet

En 14-årig pige er torsdag eftermiddag afgået ved døden efter en ulykke i Tivoli Friheden. Politiet opfordrer til, at man ikke deler billeder og videoer af hændelsen

Det er ifølge Østjyllands Politi for tidligt at konkludere noget i forhold til den tragiske ulykke, der skete torsdag eftermiddag i Tivoli Friheden i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på et pressemøde klokken 17.

- Der kommer til at foregå en massiv efterforskningsmæssig indsats de kommende dage af den tragiske ulykke. Formentlig også henover weekenden og ind i næste uge, siger politiinspektør Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi.

- Vi har haft folk fra Teknologisk Institut derude og lave undersøgelser på stedet, og vi har haft Arbejdstilsynet derude. Vi har også bistand fra Nationalt Efterforsknings Center.

Del ikke billeder eller videoer

På pressemødet opfordrer politikredsen blandt andet også til, at man ikke deler eventuelle billeder eller videoer af ulykken.

- Vi vil på det kraftigste opfordre til, at hvis man ligger inde med billed- eller videomateriale fra ulykken, så skal man ikke dele det. Lad være med at dele det.

- Det gælder også eventuelt billedmateriale, der er blevet taget på stedet efter ulykken. Send dem i stedet til politiet, lyder den klare melding fra politiet.

Holder lukket

Derudover lukker Tivoli Friheden hele dagen torsdag og fredag med, oplyser politiet.

Det er endnu uvist, hvornår forlystelsesparken åbner igen. Det vil være op til Tivoli Frihedens selv, lyder det.

Man kan kontakte politiet ved at ringe 114, hvis man har oplysninger om hændelsen.

- Vi har afhørt en række vidner, der var på stedet, men vi mangler stadig at afhøre en hel del andre. Vi skal også have afhørt personalet i Tivoli Friheden, så vi kan stykke det hele sammen og kortlægge, hvad der lægger bag den her ulykke, siger han.

En 14-årig pige fra København mistede livet i forbindelse med ulykken i en forlystelse i Tivoli Friheden i Aarhus tidligere torsdag eftermiddag.

Derudover fik en 13-årig dreng også skader på den ene hånd som følge af ulykken.

Både pigens og drengens pårørende er underrettet.

Det var på rutsjebanen Cobraen, at ulykken fandt sted, da en vogn rev sig løs. Da politiet modtog anmeldelsen klokken 12.50, var meldingen, at flere personer var kommet i klemme.

Tidligere lød det fra politiet, at der i øjeblikket foregår 'en massiv efterforskningsmæssig indsats i Tivoli Friheden'.

At der er sket en ulykke på netop den forlystelse, er ikke første gang. I 2008 blev fire personer kvæstet i en ulykke i forlystelsen.