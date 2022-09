Tragisk død: Efterlod sit spædbarn i glohed bil

19-årige Landon Parrott fra Ohio er blevet sigtet for mord, uagtsomt manddrab og for at sætte et barns liv i fare.

Det er han, fordi han efterlod sit 14 måneder gamle spædbarn i sin bil, skriver New York Post.

I starten fortalte han politiet, at han blot havde efterladt barnet kort for at gå på toilettet, men da politiet senere fik fat på overvågningsvideo, kunne de se, at Parrott efterlod bilen klokken 8.30 om morgenen og først vendte tilbage 13.50.

Altså mere end fem timere senere.

En bevidst handling

'Barnet døde efter at være efterladt i bilen uden opsyn for omkring fem timer med en temperatur udenfor på 30 grader, skriver Michael Goodwin, der er politichef hos New Philadelphia Police, i et opslag på Facebook.

Og det var heller ikke fordi, at Landon Parrott glemte alt om sit barn. Han var nemlig godt klar over, at det lå alene i den glohede bil.

'Det ser ud til, at det ikke var en forglemmelse af barnet, men en bevidst handling, så barnet ikke ville være forstyrrende tilbage i huset,' skriver Michael Goodwin.

54 grader varmt i bilen

Ty Norris, der er talsperson hos politiet, fortæller til Fox News, at bilen med stor sandsynlighed har været meget varmere end de 30 grader.

- Vi vurderer, at der inde i bilen har været helt op til 54 grader, og barnet var spændt i sit barnesæde uden væske og air condition, fortæller han.

Landon Parrott er nu varetægtsfængslet med en kaution sat til 250.000 dollars, der svarer til 1,9 millioner kroner.