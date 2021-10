Tragisk hændelse: 6-årig dreng død

Ved du om noget om sagen, så skriv til os på 1224@eb.dk eller sms til 1224.

En 6-årig dreng har på tragisk vis mistet livet i en ulykke lørdag i Hørsholm i Nordsjælland.

- Jeg kan bekræfte, at en 6-årig dreng er afgået ved døden. Vi formoder, at det er sket i forbindelse med sammenpakningen af en hoppeborg, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, Jakob Tofte.

Politiet modtog klokken 13.59 en anmeldelse om en forsvundet dreng til et floorball-arrangement i Hørsholm Hallen. Da han blev fundet, var han død.

Hørsholm Kommune bekræfter hændelsen på sin hjemmeside.

Det er endnu for tidligt at konkludere noget endeligt, men arbejdet med afklaringen om, hvad der præcist er sket, er i fuld gang.

- Vi foretager os alt, hvad vi skal, for at fastlægge, hvad der er sket. Men der er ingen mistanke om et strafbart forhold, fortæller vagtchefen.

Han fortæller ligeledes, at der er iværksat krisehjælp.

- Både til de pårørende og vores eget personale. Alle er meget medtaget. Det er noget særligt med børn. Det kommer tættere på, siger han.

De pårørende er underrettet.