En mand er onsdag afgået ved døden 'som følge af en tragisk hændelse'.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Hændelsen har fundet sted på Ryttergårdvej i Farum.

I opslaget skriver politiet, at de ikke har yderligere at tilføje for nuværende, så hvad der er sket, er endnu uvist.

De pårørende er underrettet.

Ekstra Bladet følger sagen ...