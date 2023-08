Tragisk sag i USA: Etårig død i dagpleje

Mandag eftermiddag rykkede amerikansk politi ud til en dagpleje i Omaha, Nebraska, hvor en etårig pige var fundet bevidstløs.

Pigen var blevet glemt i institutionens minibus, hvor hun ifølge ABC News havde været fanget i omkring fem timer.

Ved redningsmandskabets ankomst blev den lille pige hastet til hospitalet. Men hendes liv stod ikke til at redde, og hun blev erklæret død.

'Min baby led'

Der er i øjeblikket voldsomt høje temperaturer i Omaha, og mandag havde regionens meteorologiske institut advaret om, at de stod over for 'farlig, rekordhøj hede'.

Den officielle obduktionsrapport er ikke offentliggjort endnu, og derfor er det ikke endeligt bekræftet, at det var de høje temperaturer, der var årsag til, at pigen, hvis navn var Ra'Miyah Worthington, afgik ved døden.

Ra'Miyahs mor Sina Johnson har efter det tragiske dødsfald udtrykt sin dybe smerter under en samling foran dagplejen.

- Min baby kom ikke hjem. Hendes søskende gjorde. Hun gjorde ikke. Hvordan kunne I glemme hende? I samlede dem allesammen op, tog dem ud af bussen. Hvordan kunne I glemme min baby?

- Min baby led. Hun led.

Chauffør anholdt

Efter dødsfaldet er den 62-årige fører af minibussen blevet anholdt.

Han er blevet fængslet og sigtet for børnemishandling ved omsorgssvigt, der førte til den etårige piges død.

Dagplejen er lukket for nuværende, mens sagen efterforskes yderligere.