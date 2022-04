Tragisk ulykke i påsken

En tragedie har fundet sted i påsken.

For påskesøndag mistede en 19-årig mand livet i svømmehallen Water & Welness i Randers.

Det skriver Randers Amtsavis.

Den unge mand var i svømmehallen med sin far, da han af en badegæst blev opdaget livløs på bunden af bassinet.

Water & Welness' livreddere havde trukket ham på land og begyndte straks at give hjerte-lungeredning.

Den 19-årige mand havde stadig hjerterytme, men nogle timer senere blev han erklæret død på Regionshospitalet Randers.

- Det er det værste, der kan ske sådan et sted som vores, siger Michael Steensgaard, direktør for Water & Wellness, til Randers Amtsavis.

Derudover siger direktøren, at livredderne havde gjort alt i deres magt for at redde den 19-årige.

Det vides ikke, hvorfor den unge mand ikke blev spottet i tide. Michael Steensgaard fortæller, at flere øjenvidner havde lagt mærke til den 19-årige, som lå og dykkede.

Men ingen havde bemærket, at han stoppede med at bevæge sig.

Det er anden gang på under et halvt år, at en mand har mistet livet i Water & Wellness.

I november 2021 fik en 46-årig mand et ildbefindende i svømmeafdelingen af badelandet og mistede livet.