Tragisk ulykke: Niårig skyder seksårig

En seksårig dreng blev 14. august en del af den uhyggelige amerikanske statistik over børn under 17, der mister livet til skydevåben.

For en niårig drengs fund af en pistol i et hjem i Florida endte fatalt for den seksårige, der ved et uheld blev skudt i hovedet af den niårige.

Chefassistenten ved Jacksonvilles politikontor J.D. Stronko udtalte på en pressekonference, at den seksårige blev fragtet til hospitalet efter episoden mandag, men hans liv stod ikke til at redde.

Det skriver CNN.

I skrivende stund har 1137 børn og teenagere under 17 år mistet livet i skudepisoder, fremgår det af den amerikanske arkiv over skudepisoder.

Og ifølge CNN dør amerikanske nu hyppigere af skydevåben end trafikulykker.

Voksen i hjemmet

Ifølge mediet var der en voksen til stede i hjemmet i Jacksonville, Florida, hvor den seksårige mistede livet på tragisk vis.

Vedkommende er ifølge sheriffen i byen blevet forhørt af politiet i forbindelse med ulykken.

Det er endnu usikkert, hvilken relation den seksårige og den niårige havde, lyder det videre. Ingen er blevet sigtet for kriminelle handlinger.