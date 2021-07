Trak kvinde ind i bil

25-årig kvinde udsat for overgreb natten til søndag

Natten til søndag mellem klokken 02 og 03 blev en 25-årig kvinde udsat for et seksuelt overgreb i Ringsted.

Hun kom gående alene ad Bøllingevej, da hun pludselig blev grebet bagfra af en ukendt mand, der efterfølgende trak hende ind i en bil på en nærliggende parkeringsplads.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi krænkede manden hende i bilen med en delvis afklædning og samtidige befølinger forskellige steder på hendes krop.

Det lykkedes til sidst den 25-årige kvinde at løsrive sig fra manden og flygte til fods fra bilen.

Efter anmeldelsen søndag eftermiddag blev kvinden undersøgt for potentielle skader og spor fra den mistænkte.

- Vi har talt med hende igen i går for at få uddybet hendes forklaring. Men vi har stadig ikke nogen anholdt eller sigtet, siger kommunikationsrådgiver Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Manden beskrives ifølge politiet som 25-30 år, 180-185 cm høj, muskuløs af bygning, lys i huden og lyst kort hår.

Desuden var han iført mørk hættetrøje, mørke shorts til omkring knæene og mørke kondisko.

Han talte dansk og forgreb sig på offeret i en mørk personbil, ukendt mærke, med fem døre og umiddelbart uden særlige kendetegn. Offeret har ingen oplysninger om, hvor den mistænkte og hans køretøj forsvandt hen.

Politiet undersøgte søndag eftermiddag og aften parkeringspladsen med hunde for spor i et forsøg på at få identificeret den mistænkte.

Ved du noget om sagen, kan du kontakte politiet i Ringsted på 114.-