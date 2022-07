Trampede kvinde bevidstløs: Tre måneders fængsel

En 23-årig mand er blevet idømt tre måneders fængsel for blandt andet at have trampet en kvinde så hårdt i hovedet, at hun blev bevidstløs

Retten i Aalborg har idømt en 23-årig mand tre måneders fængsel. Manden er fundet skyldig i vold, i at have modsat sig anholdelse og i at besidde 1,2 gram kokain.

Det skriver Nordjyske.

Af de tre måneders fængsel er to af månederne gjort betinget.

På vej hjem

Det voldelige overfald skete i oktober sidste år, da manden var på vej hjem fra en bytur. Her mødte han ifølge mediet tre kvinder, og de kom op at skændes. De råbte grimme ord og skubbede til hinanden, og kvinderne vendte sig for at gå.

Dog fulgte den 23-årige, der var påvirket af alkohol og stoffer, efter de tre kvinder, og han skubbede og slog den ene af kvinderne i ansigtet.

En af de andre kvinder blev også skubbet, og da hun lå på jorden, trampede den 23-årige hende i hovedet, og hun mistede bevidstheden.

Overfaldet blev stoppet, da to forbipasserende opdagede, hvad der skete, og de pågreb manden og ringede til politiet.

Den 23-årige modtog dommen.