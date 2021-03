Tre 16-årige kørte galt i mors bil: Føreren var fuld

Tre 16-årige drenge er natten mellem lørdag og søndag kørt galt på Gl. Hareskovvej i Værløse.

Det bekræfter vagtchef ved Nordsjællands Politi David Borchersen over for Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse 03.58 i nat. Anmeldelsen går på en personbil, der har kørt ind i en lygtepæl.

- Ingen af dem kom til skade, men vi vælger alligevel at køre derud med en patrulje, siger vagtchefen.

Det viste sig at være en god idé, fordi føreren, en 16-årig dreng, blev taget med en promille, der var et godt stykke over det tilladte.

Ved ankomsten konstaterede politiet en promille på 1,3 for føreren, der blev taget med på hospitalet for at få lavet en blodprøve.

En tur i mors dyt

Den 16-årige havde taget en tur i mors bil. Det er derfor meget muligt, at politiet udvider sigtelserne mod den 16-årige dreng.

- Vi er i gang med at undersøge, om føreren skal sigtes for brugstyveri, eller om familiemedlemmet, hvor han tog bilen, skal sigtes for at udlevere et køretøj, hvor føreren ikke har førerret, fortæller David Borchersen.

Den 16-årige fører vil blive sigtet for sprituskørsel. Udover det bliver han sigtet for kørsel uden førerret.

Ordensmagten fortæller, at alle sigtelserne munder ud i bøder, men vil ikke nærmere ind på, hvad det betyder i kroner og øre.