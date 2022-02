Tre betjente dømt i sagen om George Floyd

De tre nu tidligere betjente er dømt skyldige i at krænke George Floyds borgerrettigheder

En jury har nået en afgørelse i sagen mod tre betjente, der var til stede, da en fjerde betjent, Derek Chauvin, slog George Floyd ihjel.

Tou Thao, 36 år, J. Alexander Kueng, 28 år, og Thomas Lane, 38 år, blev alle tiltalt for at fratage George Floyd, en sort mand der blev kvalt ihjel under betjentens knæ, hans konstitutionssikrede borgerrettigheder.

Det skete, fordi de ikke sikrede ham medicinsk hjælp, mens Derek Chauvin havde sit knæ på George Floyds hals i mere end otte minutter, lyder tiltalen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fra venstre: Derek Chaucin, Tou Thao, J. Alexander Kueng og Thomas Lane. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Ifølge AP stod Tou Thao for at holde forbipasserende tilbage, mens Kueng og Lane hjalp Derek Chauvin med at tilbageholde George Floyd.

De er blevet dømt skyldige i alle tiltalepunkter. AP skriver, at en dom for at svigte de føderale borgerrettigheder i sager, der medfører døden, kan give livstid i fængslet, men at det er sjældent.

To af dem, Tou Thao og Alexander Kueng, er også tiltalt for bevidst ikke at stoppe Derek Chauvins brug af unødvendig magt.

Den sidste, Thomas Lane, har forklaret, at han to gange bad Derek Chauvin om at ændre på George Floyds liggeposition, så han ikke blev kvalt, men blev afvist af Derek Chauvin begge gange.

Alle tre har erklæret sig uskyldige i anklagerne, og undervejs i den månedlange retssag har de afgivet forskellige forklaringer på, hvorfor de handlede, eller ikke handlede, som de gjorde. Blandt andet er det blevet forklaret, at de ikke var blevet udlært i, hvordan de skulle agere i sådan en situation.

Derek Chauvin blev idømt 22,5 års fængsel for drab og manddrab 25. juni sidste år.

Drabet på George Floyd skabte demonstrationer over hele verden. Også i Danmark var der landsdækkende demonstrationer med tusindvis af mennesker, der samledes under ordene 'Black Lives Matter'.