Tre biler kørt sammen: Familie kørt på sygehuset som traume

Søndag aften skete voldsom ulykke ved Tingskoven på hovedvej 11 mellem Brovst og Fjerritslev i Nordjylland, hvor tre biler på stadig ukendt vis kørte sammen.

Alle involverede blev efterfølgende kørt på sygehuset - heriblandt en dreng på kun to et halvt år.

Familie kørt til Aalborg

Ekstra Bladet har talt med Nordjyllands Politi, som bekræfter, at tre biler søndag aften kørte sammen ved Tingskoven i Nordjylland.

- I den ene bil sad en familie med en mor, far og en lille dreng på to et halvt år. De blev alle tre kørt til Aalborg Universitetshospital som traume. Alle personer er udenfor livsfare og man havde kontakt med familien under hele forløbet, siger René Kortegaard, vagtchef hos Nordjyllands Politi.

Foto: René Schütze

Fastklemt

I de to andre involverede biler sad der i begge mænd.

Den ene mand blev kørt til Thisted sygehus med småskrammer. Han havde i en kortere periode siddet fastklemt i bilen, oplyser politiet.

- Den tredje og sidste mand blev kørt til Hjørring sygehus. Han havde umiddelbart brækket begge ben, siger René Kortegaard.

Alle tre involverede biler var personbiler.

Politiets bilinspektør har søndag aften arbejdet på stedet.

- Det er for tidligt at sige noget om årsagen til ulykken - også om der var indblanding af alkohol eller narkotika, slutter vagtchefen.