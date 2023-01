Dobbeltdrab. Kæresten til den 49-årige kvinde, som formodes at have dræbt sine piger på 11 og 14 år og derefter sig selv, står tilbage med dyb sorg og frustration

– Jeg var sammen med hende sidste onsdag. Og jeg snakkede med hende så sent som i fredags. Det her er så frygteligt og virker helt igennem urealistisk.

Sådan lyder det til Ekstra Bladet fra den 55-årige kæreste til den 49-årige kvinde, som formodes at have dræbt sine to døtre C og M på 11 og 14 år for derefter selv at gøre en ende på sit liv.