Tre dømt for våben i bandekonflikt

Rocker dømt for at bevæbne to andre mænd og sende dem ud for at passe på 'bror'

Tre mænd er i dag ved Retten i Glostrup blevet idømt fængsel i forbindelse med besiddelse og håndtering af skydevåben.

Her blev 30-årige Andreas Leth Rasmussen idømt seks et halvt års fængsel, mens 33-årige Marc Kongedam Levin fik fem års fængsel. Den sidste, 23-årige Kevin Nemming Houmann, fik to år og ni måneder.

Alle udbad sig betænkningstid i forhold til, om sagen skal ankes.

I forbindelse med dommen lyder det i en pressemeddelelse, at retten fandt det bevist, at sagen kan knyttes til konflikten imellem Bandidos og NNV-banden, der kørte i første halvdel af 2021.

Sendt på vagt af rocker

Af sagens anklageskrift beskrives det, hvordan den ene af de dømte, Marc Kongedam, der er medlem af Bandidos, sendte de to andre ud for at holde vagt ved et andet Bandidos-medlems adresse. Her var de ifølge anklageskriftet bevæbnet med en pistol og en maskinpistol.

De to øvrige dømte er ikke medlemmer af rockerklubben.

To af de dømte blev dømt efter bandeparagraffen 81a, der giver mulighed for at skærpe straffen. Den sidste blev dog ikke dømt efter den paragraf og fik derfor en mildere dom.

En af de domfældte blev tillige dømt for besiddelse af cirka 840 gram hash, cirka 70 gram mdma, cirka 55 gram kokain og cirka 10 gram ketamin.

Det var gennem efterforskningen i et andet sagskompleks, at politiet kom på sporet af sagen. Her blev politiet opmærksomme på en række mistænkelige samtaler, der pegede i retning af, at en person besad skydevåben, og at denne person blev instrueret i køre ud med et våben for at beskytte et rockermedlem.

Anholdt med våben

På baggrund af dette foretog politiet i januar 2021 anholdelse af den første nu dømte, som blev anholdt på sin bopæl, hvor han var i besiddelse af en pistol samt maskinpistol med tilhørende ammunition.

De to andre blev anholdt i marts og april.

- Jeg kan med tilfredshed konstatere, at retten er enige i, for så vidt angår to af de tre tiltalte, at formålet med besiddelsen af pistolen var at beskytte et rockermedlem, og at det havde baggrund i en verserende bandekonflikt, siger sagens anklager Jelena Vestergaard Hansen fra NSK (National Enhed for Særlig Kriminalitet).

- Af samme grund blev den såkaldte bandekonflikt-bestemmelse anvendt - også selvom kun den ene af de domfældte på gerningstidspunktet var medlem af Bandidos, tilføjer hun.