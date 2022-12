Tre drenge omkommet i drukneulykke

Fire drenge på henholdsvis 6, 8, 10 og 11 faldt søndag i en iskold sø nær den midtengelske by Solihull, tre af dem er omkommet, mens én er i kritisk tilstand

Den engelske by Solihull, der ligger i West Midlands-regionen i England, er mandag blevet ramt af en dødstragedie.

Fire engelske drenge var søndag ude og lege på den tilfrosne sø ved Babbs Mill Park i Kingshurst, hvor det desværre skulle vise sig, at isen ikke var sikker. Søen var ikke frossen nok til at holde vægten på de legende børn, og alle fire drenge faldt i den iskolde sø.

West Midlands Politi oplyste efterfølgende, at de fire drenge var blevet trukket op af vandet og kørt på hospitalet.

Men tre af drengene, der var henholdsvis 8, 10 og 11, kunne ikke genoplives og blev senere erklæret omkommet på hospitalet. Den fjerde dreng på 6 er stadig i live, men er i kritisk tilstand.

Politiets efterforskning er igang for at finde ud af, hvad der gjorde, at drengene faldt i vandet.