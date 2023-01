Tre fængslet i sag om grov vold i kriminelt miljø

Tre mænd på henholdsvis 22, 27 og 33 år blev tirsdag fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, sigtet for et groft overfald på en 22-årig mand begået om morgenen 7. januar i år.

Den 22-årige blev samme morgen fundet alvorligt kvæstet foran sygehuset i Køge med store skader i ansigtet.

- Der er tale om en ekstrem grov afstraffelse foregået mellem nogle mænd i det kriminelle miljø, som har haft en eller anden form for uoverensstemmelse, siger politikommissær ved Midt- og Vestsjællands Politi Michael Robdrup Andreasen.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi med en ganske kort efterforskning har kunne identificere og pågribe de tre mistænkte.



De tre mænd er sigtet for grov vold, trusler, frihedsberøvelse og røveri, idet det er politiets opfattelse, at volden fandt sted, mens de kørte rundt med den forurettede i en bil i det storkøbenhavnske område og videre ud på Sjælland. Den 22-årige blev slået med flere forskellige genstande, herunder en knust flaske.



Alle tre mænd nægtede sig skyldige i alle forhold under dagens retmøde. Ved grundlovsforhøret fængslede retten de tre mænd frem til 16. februar.