Tre familiemedlemmer dømt for drab på 55-årig

Tre familiemedlemmer er hver blevet idømt 14 års fængsel for i forening og efter fælles forståelse at have dræbt en 55-årig mand og såret to andre den 3. oktober sidste år.

De dømte er en far og to sønner. Sønnerne, Rafic Kamal El-Ali og Yusuf Kamal El-Ali, er henholdsvis 26 år og 20 år, mens faderen, Kamal Ahmad El-Ali, er 56 år.

Dommen for drab, drabsforsøg og grov vold er faldet ved Retten i Helsingør fredag eftermiddag.

Det var i en have ved en villa i Nivå, at drabet fandt sted. Forud for forbrydelsen sad mændene fra to familier i villaens stue og forsøgte at lægge låg på en konflikt - men så eskalerede situationen og endte i drab.

Konflikten var opstået mellem datteren og søsteren til de tre dømte og en mand, hun var islamisk gift med. Det var mandens far, der blev stukket ihjel.

Da politiet ankom til stedet, lå den 55-årige far på græsplænen hårdt såret. Et knivstik, som han fik tildelt, havde en dybde på mindst 10 centimer og var endt dybt i leveren.

Under anklagemyndighedens afsluttende procedure nedlagde anklager Anne-Mette Wedell Seerup påstand om en straf på 16 års fængsel.

Forsvarerne for de tre familiemedlemmer var uenige med anklageren og lagde i deres procedurer vægt på, at retten ikke har fundet det bevist, hvem der stak den 55-årige mand ihjel.

- Retten har ikke fundet det bevist, hvem der har ført kniven. Den tvivl, der er omkring det, skal efter min opfattelse komme ham til gode, sagde advokat Peter Kragh, som repræsenterer den 20-årig mand, i sin procedure.

Retten lægger i skyldkendelsen vægt på, at de tiltaltes forklaringer har været usammenhængende. Ingen af dem har kunnet forklare, hvordan den dræbte endte blødende på græsplænen.

To andre mænd på henholdsvis 30 år og 23 år blev ramt af knivstik og fik snitsår.

Efter vidneforklaringer har retten fundet det bevist, at der var en eller flere af de dømte mænd, der tildelte knivstik. Alle de dømte var under dele af episoden bevæbnede med køkkenknive med bladlængde på 15-20 centimeter.

Knivene, der blev brugt i haven, er ikke blevet fundet.

Tilhørspladserne i retssal F var fyldt helt op forud for domsafsigelsen. Det var venner og familie til de tre dømte mænd, der var mødt op.

Alle tre dømte har anket dommen på stedet.