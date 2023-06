Tre fundet dræbt i engelsk by: 31-årig anholdt

Politiet mener, at tre alvorlige hændelser i midten af den engelske by Nottingham er forbundet

Politiet mener, at tre alvorlige hændelser i midten af den engelske by Nottingham er forbundet

En voldsom hændelse har ramt den engelske by Nottingham, hvor tre personer er blevet dræbt i centrum.

En 31-årig mand er blevet anholdt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet i Nottinghamshire.

Klokken 4 tirsdag morgen blev politiet kaldt til Ilkeston Road, hvor to personer var blevet fundet døde på gaden.

Herefter blev de kaldt ud til Milton Street, hvor en varevogn havde forsøgt at påkøre tre personer, som nu behandles for deres skader på hospitalet.

Desuden er en mand blevet fundet død på Magdala Road.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere veje i Nottingham er blevet afspærret i forbindelse med de alvorlige hændelser. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

'Gruopvækkende og tragisk'

Den 31-årige anholdte er mistænkt for mord og er fortsat i politiets varetægt.

Politiinspektør Kate Meynell har i forbindelse med sagen udtalt:

- Dette er en gruopvækkende og tragisk hændelse, som har kostet tre mennesker livet.

Annonce:

- Vi mener, at disse tre hændelser er forbundet, og vi har en mand i vores varetægt. Efterforskningen er på et tidligt stadie, og et hold af efterforskere arbejder på at klarlægge, hvad der præcis er sket.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet har anholdt en 31-årig mand i forbindelse med hændelserne, som de mener, er forbundet. Foto: Zac Goodwin/Ritzau Scanpix

Politiets arbejde i byen betyder, at flere veje er spærret, og at offentlig transport er indstillet, skriver BBC.

Derfor beder politiinspektøren også offentligheden om at udvise tålmodighed, imens undersøgelserne pågår.

Medlem af det britiske parlament Alex Norris har på Twitter sendt tanker og bønner til de berørte.

Opdateres ...