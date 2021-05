Tre i sengen: Mand fængslet for voldtægt

En mand sidst i 20'erne blev søndag morgen varetægtsfængslet i 26 dage i Retten i Glostrup, hvor han blev sigtet for at have holdt en 20-årig kvinde fast og først udført oralsex og dernæst samleje med hende i en lejlighed i Albertslund. Det skete ifølge sigtelsen, selvom hun forsøgte at skubbe ham væk og sagde nej mange gange.

Anklager Bo Bjerregaard oplyser, at den sigtede nægter voldtægt, men erkender, at han har haft samleje med kvinden.

- Han forklarede, at det var frivilligt, og han har ikke opfattet, at hun ikke havde lyst, siger anklageren.

Episoden skete fredag morgen og blev anmeldt umiddelbart efter af indehaveren af den lejlighed, hvor den påsigtede voldtægt skete. Hun var selv til stede på gerningstidspunktet.

- De har været tre personer i samme seng, hvor den tredje person har sovet så tungt, at hun ikke har hørt eller set noget, siger Bo Bjerregaard.