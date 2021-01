Tre kvinder fløj til Danmark for at hente røverpenge hjem til Rumænien

Rumænere tiltalt for serie af tyverier og røverier med et udbytte på 1,2 mio. kr.

Tre rumænske kvinder fløj til Danmark for at transportere udbyttet på 600.000 kr. fra et røveri i Brønshøj hjem til Rumænien.

Men politiet anholdt dem på et hotel med pengene, og flybilletter viste, at de netop var kommet til København og skulle retur til Rumænien samme dag med rovet.

Ifølge politiet arbejdede kvinderne, der hver er idømt otte måneders fængsel for hæleri og udvist, for tre mandlige familiemedlemmer, der har hærget København med tricktyverier og røverier.

Omrejsende kriminelle

Rumænerne, 32, 33 og 50 år, stilles torsdag for Retten på Frederiksberg, hvor de samlet er tiltalt for 12 forhold med et udbytte på knapt 1,2 millioner kr. De nægter sig skyldige.

Politiet mener, at rumænerne er omrejsende kriminelle, der har levet fedt af at begå tyverier og røverier rundt om i Europa. De er dømt i andre EU-lande, erfarer Ekstra Bladet.

Fundne rejsepapirer viser, at de tre rumænere kom til København sammen, hvor de, ifølge tiltalen, har specialiseret sig i tyverier mod kiosker og vekselbureauer.

28. februar sidste år forsøgte de, ifølge tiltalen, først at distrahere medarbejderen i et vekselbureau på Frederikssundsvej ved at narre ham ud af lokalet. Men kasseområdet blev lukket automatisk, så de kunne ikke komme til pengene.

Fældet af overvågning

Derfor gik de længere ud af Frederikssundsvej til Dan Exchange, Frederikssundsvej 148, hvor de skubbede ekspedienten omkuld i baglokalet.

Den 33-årige holdt manden nede ved at sætte sig på ham, mens han sagde ’don’t look up, stay down, on the ground’, mens den 32-årige sparkede ekspedienten.

Politiet anholdt den 33-årige under flugten, mens de to andre slap væk med udbyttet på 600.000 kr. i dansk og udenlandsk valuta.

Mens den 33-årige blev fængslet næste dag, overdrog de to andre rumænerne udbyttet til de tre hidkaldte kvindelige familiemedlemmer i en lejlighed på Østerbro.

Takket være videoovervågning blev de to rumænere også anholdt, og efterforskningen koblede de tre arrestanter til en serie af andre kriminelle forhold, hvor den 32-årige dog, ifølge tiltalen, har været den mest aktive.

Han stod også bag et røveri mod en kvinde i en opgang i Høsterkøbgade i København, hvor han greb fat i kvinden, sparkede hende på benet og fratog hende en kuvert med 21.000 euro, 156.000 kr.

Rumænerne kræves udvist for bestandigt. Retssagen i Retten på Frederiksberg varer i fire dage. Dommen falder 2. februar.

Det er rumænerne tiltalt for

Tricktyveri 6. marts 2019 i kiosk på Tomsgårdsvej, hvor ekspedienten blev distraheret, og den 32-årige stjal 99.000 kr. fra et pengeskab bag kassen sammen med en ukendt medgerningsmand.

Røveri 7. marts 2019 hvor den 32-årige i opgang i Høsterkøbgade sparkede en kvinde og fratog hende en kuvert med 21.000 euro.

Forsøg på tricktyveri 29. november 2019 i kiosk på Frederikssundvej, hvor den 32-årige sammen med en ukendt medgerningsmand distraherede ekspedienten, men ikke fik nogen penge.

Tricktyveri 30. november 2019 i rejsebureau i Gormsgade, hvor den 32-årige sammen med ukendt medgerningsmand distraherede en medarbejder og stjal 37.097 kr.

Tricktyveri 30. november 2019 i vinbutik Østrigsgade, hvor den 32-årige og en ukendt gerningsmand distraherede en medarbejder og stjal 1500 kr. fra butikkens baglokale.

Tricktyveri 3. december 2019 i kiosk i Kastrup, hvor den 32-årige sammen med ukendt gerningsmand distraherede medarbejderen og stjal 80.000 kr. fra pengeskab i baglokalet.

Tricktyveri 5. december 2019 i kiosk på Frederikssundvej, hvor den 32-årige sammen med en ukendt medgerningsmand distraherede en ansat og stjal 30.500 fra kasseapparatet.

Alle tre tiltalte: Tricktyveri 20. februar 2020 hos købmand i Rødovre, hvor to af dem distraherede en medarbejder, mens den tredje stjal 36.000 kr. fra sikkerhedsbox i baglokalet.

Alle tre tiltalte: Forsøg på tricktyveri 21. februar 2020 på apotek i Brønshøj, hvor to distraherede en medarbejder, mens den tredje forgæves forsøgte at stjæle fra pengeskabet i baglokalet, som var aflåst.

Alle tre tiltalte: Tricktyveri 23. februar 2020 mod Telenor på Fisketorvet, hvor to af dem distraherede en medarbejder, mens den tredje stjal mobiltelefoner for 127.000 kr. på lageret.

Alle tre tiltalte: Forsøg på tricktyveri 28. februar 2020 i vekselbureau på Frederikssundsvej, hvor en medarbejder blev narret til at forlade butikken, men døren til kasseområdet blev låst automatisk.

Alle tre tiltalte: Røveriet 28. februar 2020 mod Dan Exchange på Frederikssundvej som beskrevet ovenfor med et udbytte på 600.000 kr.