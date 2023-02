Tre mænd anholdt for at råbe

Det gik ikke stille for sig, da tre unge mænd i alderen 19, 20 og 21 år ifølge politiet brød ind på en byggeplads i Randers for at stå og råbe.

Tirsdag aften kl. 23.40 modtog Østjyllands Politi således en anmeldelse om usædvanlig larm fra en byggeplads, som er nærmeste nabo til arresten i Randers.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Her beskriver politiet, at de tre unge mænds højtråbende adfærd var et forsøg på at komme i kontakt med en kammerat, der sad i arresten.

Men i stedet for at komme i kontakt med vedkommende, blev de tre unge mænd mødt af et par betjente og deres hunde, som undersøgte de larmende forhold i centrum af Randers.

Gemte sig på 11. sal

Overgivelsen til ordensmagten forløb nogenlunde problemfrit, selvom de tre unge mænd i første omgang forsøgte at gemme sig på byggepladsen.

- Den ene unge mand blev fundet på taget af en container. Han kommer ned ved, at betjentene råber til ham, siger Anne Tidemann, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

De to andre flygtede op på 11. sal af en nyopført bygning, hvor de blev anholdt.

- Hundene går sammen med betjentene op i byggeriet, hvor hundene giver hals. Her bliver de to sidste personer anholdt, siger Anne Tidemann.

Efter nogle timer i arresten blev de tre mænd løsladt igen. De er alle tre blevet sigtet for at tage ulovlig kontakt til indsatte, samt for at skaffe sig uberettiget adgang til en indhegnet byggeplads.