Tre mænd dømt: Groft hjemmerøveri hos børnefamilie

Det var en voldsom aften, da tre mænd 11. januar ved 19-tiden brød ind hos og overfaldt et forældrepar i deres hjem.

Nu er de tre mænd, der er 25, 28 og 40 år idømt fængselsstraffe på mellem fem og seks et halvt års fængsel, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ved røveriet i Birk ved Herning slog de den mandlige beboer på 46 år flere gange, så han fik en dyb flænge i overarmen.

Var gået forkert

Mandens hustru på 49 år brækkede en håndrodsknogle. Da de tre mænd brød ind, flygtede parrets børn ind til naboen.

Mændende brugte baseballbat og et bordben med en metalskive for enden som våben og smadrede også inventar i hjemmet.

Ifølge de nu dømte var de ude for at inddrive narkogæld, men var gået ind i det forkerte hus.

Dømt for ulovlig tvang

De tre mænd har også haft voldsomme uroligheder mellem sig.

Den 28-årige og den 40-årige er ifølge pressemeddelelsen ligeledes blevet dømt for at have frihedsberøvet den 25-årige mand i tre dage.

Her tvang de ham til at gøre forskellige ting. Blandt andet er han blevet tvunget til at opholde sig i et hundebur i lange perioder.

Han blev også tvunget til at drikke urin og spise snot.

