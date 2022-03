Tre mænd dømt i grov voldssag

To mænd er blevet udvist, efter de blev dømt i en særdeles grov afstraffelse af en 29-årig mand. Manden blev slået, sparket, truet med kniv og blev samtidig udsat for et seksuelt overgreb

En juni aften forrige år blev en 29-årig mand i Kalundborg udsat for en grov afstraffelse og ydmygelse.

Tre mænd er blevet dømt i sagen, hvor to af dem er blevet udvist.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Grov vold

Forud for afstraffelsen var der opstået et uvenskab mellem ofret og de tre mænd, der nu er blevet dømt i sagen.

Under voldsepisoden blev den 29-årige mand tildelt flere slag og spark. Han blev herefter trukket hen over gulvet og truet med en kniv.

Alt imens han var bundet med strips på hænderne og fik gaffatape for munden.

Udsat for seksuelt overgreb

Udover den korporlige afstraffelse blev den 29-årige mand udsat for et ydmygende seksuelt overgreb, som gerningsmændene samtidig optog på video.

Det forhold gjorde, at retten også fandt de tre mænd skyldige i voldtægt ved andet seksuelt forhold en samleje.

To af mændene blev derudover dømt for vidnetrusler, da de truede med at offentliggøre videoen, hvis offeret fortalte om afstraffelsen.

Anker dom

Den ene, en 35-årig mand, blev af Retten i Holbæk straffet med to år og ni måneders fængsel, mens den anden, en ligeledes 35-årig mand, fik to år og seks måneders fængsel.

Den sidste, en mand på 40 år, der ikke blev udvist, fik to års fængsel.

De to mænd, der blev udvist, ankede på stedet, mens den tredje valgte at tænke over, om han vil anke sagen.