Tre mænd dømt - kokainpakker blev leveret ved Burger King

To mænds omgang med 15 kilo kokain på Sjælland har fredag kostet dem lange fængselsstraffe i Retten i Roskilde.

Mændene på 34 og 32 år er idømt henholdsvis 9 og 11 års fængsel for at have besiddet og videreoverdraget de mange kilo kokain. En 29-årig mand i sagen er dømt for at have modtaget to kilo kokain fra de to andre.

Det oplyser Københavns Politi.

De to mænd har i en periode på cirka halvandet år i 2018 og 2019 overleveret store mængder kokain - i mindre pakker - til andre. Det skete på parkeringspladser ved København, Køge og Roskilde.

Politiet har døbt sagen 'Operation Fastfood', og det er måske ikke så underligt, da flere af overdragelserne af kokain i sagen er foregået på parkeringspladserne ved Burger King i Roskilde og Valby.

Der er et navneforbud for de tiltalte i sagen, som stadig er gældende. De tiltalte overvejer, om de vil anke dommen til Østre Landsret.