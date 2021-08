Tre mænd fængslet: Mand blev tvunget ind i bil og røvet

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En 33-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet frem til 27. august i en sag om frihedsberøvelse og røveri mod en 31-årig mand i Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi.

Episoden fandt sted om formiddagen den 31. maj i Aarhus C, hvor den 31-årige blev tvunget ind i en bil og blev kørt rundt i nogle timer. I den forbindelse blev han udsat for røveri, oplyser sagens anklager Maria Buus.

Meget mere kan hun ikke fortælle, da sagen har kørt for lukkede døre. I forvejen sidder to andre fængslet i samme sag. De er alle tre sigtet for både frihedsberøvelse og røveri, men i dagens grundlovsforhør fandt dommeren det kun bevist, at den 33-årige havde taget del i røveri-delen af sigtelsen.

Om gerningsmænd og offer har en relation, kan anklageren ikke komme nærmere ind på.

- Det er blandt andet derfor, sagen har kørt for lukkede døre. Det er noget af det, vi skal undersøge nærmere, fortæller hun.

27. august skal en dommer igen tage stilling til, om de tre mænd fortsat skal sidde varetægtsfængslet i sagen.