Tre mænd tiltalt for drab: 'Allahu akbar, dræb dem'

Politiet mener, at tre mænd i fælleskab dræbte en 55-årige efter et familieskænderi i Nivå

Tre knivbevæbnede mænd dannede 3. oktober i fjor en truende kreds om deres 55-årige offer, mens de råbte 'Jeg dræber dig, Allahu Akbar (Gud er stor, red.), dræb dem' og flere gange stak ud efter den 55-årige.

Et af knivstikkene ramte den 55-årige i overkroppen og fratog ham livet i en have i Nivå.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod tre mænd på henholdsvis 20, 25 og 55 år, der alle er af anden etnisk oprindelse.

Under overfaldet blev også en 30-årig mand såret. Han fik et behandlingskrævende stiksår og overfladiske snitsår på kroppen, mens en tredje mand ligeledes fik overfladiske skader. Derfor er trioen også tiltalt for drabsforsøg.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået en kopi af.

Ifølge sn.dk nægtede den 20-årige og den 55-årige sig skyldig, da de dagen efter drabet blev fremstillet i grundlovsforhør, mens den 25-årige kom med en delvis erkendelse.

Nægter drab

Dengang forklarede han, at han førte kniven, men nægtede sig skyldig i drab og drabsforsøg. Han mente, at der var tale om nødværge eller grov vold med døde til følge.

Det har tidligere været fremme, at drabet på den 55-årige bundede i et skænderi mellem to familier i en villa i Nivå.

Den 20-årige er desuden tiltalte for vold og trusler ved en episode, der udspandt sig 10. maj 2018, hvor han ifølge politiet truede en person på et spisested.

'Jeg stikker dig ned, hvis du ringer til politiet', lød truslen ifølge tiltalen.

Herefter blev offeret tildelt flere slag i hovedet.

Retten skal tage stilling til endnu en anklage mod den 20-årige. Politiet mener, at han i december 2019 på et offentligt tilgængeligt sted var i besiddelse af en ti centimeter lang springkniv uden anerkendelsesværdigt formål.