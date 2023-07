Tre mænd varetægtsfængslet: Mistænkt for tyveri af fotoudstyr

Mændene mistænkes for indbrud og tyveri af fotoudstyr for over en halv million kroner

Tre mænd er blevet varetægtsfængslet frem til 8. august, fordi de er mistænkt for indbrud og tyveri af fotoudstyr for over en halv million kroner.

Det fortæller anklager Mads Strandberg til Ekstra Bladet.

- Der er tale om to mænd i tyverne og en i fyrrerne, siger han og uddyber, at manden i fyrrerne er far til en af dem i tyverne.

Indbruddet og tyveriet fandt sted i en virksomhed i Hvidovre natten til fredag.

- De blev anholdt på en adresse i Hørsholm på baggrund af politiets efterforskning. Anholdelsen foregik fuldstændig udramatisk.

Han kan ikke fortælle nærmere om, hvordan politiet kom på sporet af de tre mænd.

Det stjålne fotoudstyr blev fundet i mændenes bil på adressen.

- Her blev der også fundet koster fra andre tyverier, siger Mads Strandberg.

De tre mænd er ikke tidligere kendt af politiet, oplyser anklageren.