Tre på stribe: Mand kørte bil æskestiv

Skal man ud at køre bil, er det nok en god ide at huske sit kørekort.

En endnu bedre ide, som de fleste nok kan skrive under på, er at gøre det i ædru tilstand.

Onsdag aften kunne Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi så stoppe en 55-årig mand, som ikke formåede at leve op til nogle af disse ting.

Det oplyser politikredsen i sin døgnrapport.

For da politiet stoppede ham klokken 21.28 på Gedser Landevej ved Væggerløse, kunne manden hverken fremvise et kørekort eller en anstændig promille at køre bil med.

Den viste nemlig over 2, da han blæste i alkometeret, skriver politikredsen.

Derudover kunne manden heller ikke fremvise ejerskab over den bil, han kørte.

Politiet sigtede efterfølgende manden for spirituskørsel og for kørsel uden førerret, ligesom de beslaglagde bilen på stedet.

Beslaglæggelsen resulterede samtidig i, at bilens ejer, en 56-årig mand fra København, blev sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort.