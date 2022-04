Tre personer anholdt efter formodet knivstik

Tre yngre mænd er nu blevet anholdt efter et masseslagsmål på Østergade i Rødekro mandag aften.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse tidligt tirsdag morgen.

Politiet modtog klokken 22.31 en anmeldelse om, at der var hørt 'en masse råberi og set personer løbe fra stedet', oplyser vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær.

- Vores patruljer fandt to personer som blødte kraftigt. Formentligt er de stukket med kniv, men det er ikke bekræftet, siger vagtchefen.

Han understreger, at intet tyder på, at episoden er banderelateret.

Kritisk tilstand

To personer er blevet indlagt, og den ene af dem har været i kritisk tilstand, oplyser politiet.

Politiet er stadig til stede på flere adresser i Rødekro og vil formentlig være der til midt på formiddagen. De efterlyser vidner til episoden, ligesom de meget gerne vil have eventuel videovervågning fra Rødekro.

- Har man set noget og ikke talt med os endnu, så hører vi meget gerne fra vidner, ligesom vi gerne vil have besked, hvis man har videoovervågning, der vender ud mod Østergade i Rødekro, siger Nikolaj Hølmkjær.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på 114.

Tidligere på natten lød meldingen fra politiet, at der ikke er dukket et eventuelt gerningsvåben op under politiets afsøgning. Derimod er der efterladt et køretøj, som muligvis har forbindelse til hændelsen, skrev Ritzau.