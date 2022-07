Tre personer dræbt i Field's: Alt tyder på tilfældige ofre

Indtil videre tyder alt på, at det var tilfældige ofre, der mistede livet under skyderiet i Field's.

Der er intet, der tyder på, at køn eller religion lå til baggrund for skyderiet.

Københavns Politi uddyber det ved at sige, at der ikke er noget, der tyder på, at der er tale om terror.

Politiinspektør ved Københavns Politi Søren Thomassen siger endvidere på et pressemøde mandag morgen, at der er indikationer på, at den formodede gerningsmand har gjort en vis form for forberedelse forud for skyderiet. Mere konkret vil politiet ikke komme det.

Kun én gerningsmand

Politiets efterforskning peger på, at den formodede gerningsmand var alene om skyderiet. Der er intet, der tyder på, at der er flere gerningsmænd på spil, lyder det.

Den formodede gerningsmand blev anholdt af Københavns Politi i nærheden af Field's kort efter skyderiet.

Opdateres ...