Tre personer dræbt under skyderi i canadisk forstad

Tre personer er dræbt i forbindelse med et skyderi i en forstad til den canadiske storby Vancouver. Blandt de dræbte er den formodede gerningsmand.

Det oplyser canadisk politi i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I alt blev fire skudt under skyderiet. Tidligere var det meldt ud, at den formodede gerningsmand var anholdt. Men den mistænkte er altså død ifølge politiet.

Skyderiet fandt sted i morgentimerne lokal tid i byen Langley i den canadiske provins British Columbia.

Ifølge BBC kender politiet ikke motivet bag angrebet. Politiet har i tidligere meldinger oplyst, at det var hjemløse, der blev skudt.

Og det er blevet beskrevet, at den formodede gerningsmand menes at have gået bevidst efter hjemløse.

Politiet oplyser i den seneste udmelding ikke, om alle, der blev skudt, var hjemløse.

Skyderiet menes at have varet ved i flere timer. Borgere i området modtog omkring klokken 06.30 lokal tid en varsel om, at de skulle undgå at bevæge sig udenfor.

Indledningsvis udtrykte politiet tvivl om, hvorvidt den formodede gerningsmand havde handlet alene. Senere har politiet dog sagt, at man mener, at den mistænkte har handlet på egen hånd.

Masseskyderier er sjældnere i Canada end i nabolandet USA.

Det dødeligste masseskyderi i Canadas historie fandt sted i 2020, hvor en mand forklædt som politibetjent skød folk i deres hjem og igangsatte brande på tværs af provinsen Nova Scotia. 22 blev dræbt i den forbindelse.