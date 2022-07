Tre personer dræbt ved skyderi i Fields

Politiet oplyser at tre personer er døde, og flere er sårede - heraf er tre i kritisk tilstand

En mand i fyrrerne og to unge mennesker er blandt ofrene for søndag eftermiddags angreb i shoppingcenteret Field's på Amager i København.

Det oplyser Københavns Politi på en kort pressebriefing natten til mandag, hvor de samtidigt bekræfter, at der er flere sårede - heraf er tre personer i kritisk tilstand.

– Vi har en situation, hvor vi har tre dræbte. Der er tale om en mand i 40'erne og to unge mennesker. Derudover har vi tre sårede, som er i kritisk tilstand, siger Søren Thomassen, chefpolitiiinspektør for Københavns Politi.

Artiklen fortsætter under videoen...

Få et overblik over aftens hændelser her.

I følge politiets teori, så har den 22-årige etnisk danske gerningsmand arbejdet alene.

- Vi har indtil nu ikke kunnet påvise, at han har arbejdet sammen med andre, siger Søren Thomassen, som dog ikke vil stille garantier for, at gerningsmanden har arbejdet alene.

- Indtil vi er sikre på, om den hypotese holder, kommer vi til at have en massiv efterforskning og tilstedeværelse i København.

Perifært kendt af politiet

Gerningsmanden er i følge politiet kendt af politiet, omend det kun er perifært kendskab.

- Det er ikke en, vi kender for noget særligt, siger Søren Thomassen.

Det er politiets formodning, at den person de anholdt tidligere i dag ved Fields er identisk med gerningsmanden. De bekræfter samtidigt, at der kan være tale om mere end ét gerningsvåben ved søndag eftermiddags skyderi.

- Der kan være tale om mere end et gerningsvåben. Det er en riffel, han har skudt med.

Københavns Politi vil give en ny opdatering om sagen mandag morgen klokken 8.00.