Tre personer hastet på hospitalet

Hvad der tilsyneladende var en stor gren, knækkede her til eftermiddag af et træ og ramte en bil, der kom kørende lidt uden for Esbjerg.

Flere er kørt på hospitalet, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Tre personer er tilskadekommet, og den ene er formentlig kommet mere alvorligt til skade end de to andre. Men de er frigjort og på vej ind til behandling, siger vagtchefen, der dog ikke kan sige nærmere om de tres tilstand.

Grenen fra træet ramte bilen ganske uheldigt.

- Det ser ud til, at der er knækket en stor gren af et træ, som så er faldet ned gennem forruden på bilen, siger vagtchef Erik Lindhardt.

Ikke meget trafik

Vejen, hvor ulykken skete, har ifølge vagtchefen meget lidt trafik.

Selvom stormen Malik i det sydlige Jylland slet ikke har lige så hårdt fat som i andre dele af landet skal man være opmærksom, hvis man bevæger sig udenfor også i den landsdel.

- Vi har ikke decideret storm, men mere stormende kuling hernede. Men vi har alligevel en del hændelser med både væltede træer, stilladser og andre løsdele, der blæser rundt.

- Man skal tage sig i agt, for lige pludselig kan der kommet noget blæsende. Og det samme, hvis man skal ud at køre bil. Der kan ligge ting og sager på kørebanen, siger Erik Lindhardt.

Vejen var tidligere spærret, men det skulle nu igen være muligt at passere, selvom en bilinspektør skal have undersøgt ulykkesstedet.

Opdateres.