Tre personer slipper for bøde for at overtræde opholdsforbud

Det står fast, at tre personer ikke skal betale bøder for i april sidste år at overtræde et opholdsforbud, der var nedlagt på Islands Brygge i København for at forhindre smitte med coronavirus.

Tirsdag har Østre Landsret stadfæstet byrettens afgørelse om, at de tre skal frifindes for at have overtrådt forbuddet og derfor ikke skal betale bøderne, der lå på 2500 kroner hver.

Ifølge landsretten er det ikke bevist, at de tre havde eller burde have set de omkring 100 opsatte skilte i primært A4- og A3-format, der var sat op under opholdsforbuddet i det cirka en kilometer lange område ved Islands Brygge.

De var eller burde heller ikke på anden måde have været bekendt med opholdsforbuddet, lyder det.

De tre personer - to kvinder og en mand - fik bøderne søndag 26. april 2020, efter at Københavns Politi om aftenen dagen før havde indført et forbud mod at tage ophold på Islands Brygge i København.

Det var okay for personer eksempelvis at stoppe for at binde snørebånd, men eksempelvis at sætte sig ned ville ikke være i orden.

I Københavns Byret sidste år forklarede de tre personer, at de ikke lagde mærke til skiltene den søndag, og de havde heller ikke hørt forbuddet omtalt i medierne.

Den ene kvinde fik bøden den søndag morgen, da hun satte sig ned, mens hendes børn var på en skaterrampe. Den anden, en kvinde på nu 29 år, fik uddelt en bøde, da hun med en veninde satte sig ned på en kantsten med en kop kaffe.

Forinden passerede de to skilte i A4-størrelse, men lagde ikke mærke til dem, fortalte hun i retten.

- Der stod ikke 'politi' med stort. Det kunne lige så godt have været noget andet, sagde hun i byretten.

Den tredje - en nu 45-årig mand - cyklede til området og satte sig på en bænk omkring klokken 18.30, mens han ventede på at møde en kvinde.

- Jeg så ikke noget. Der hang nogle små skilte, men om det er en kone, der leder efter sin forsvundne kat, eller politiet, det ved jeg jo ikke, forklarede manden i byretten.

De tre personer havde taget bøderne i retten, da de ikke mente, at de skulle betale.

I september sidste år afgjorde byretten, at de skulle frifindes for bøderne, men anklagemyndigheden ankede dommene til landsretten. Men her har landsretten altså afvist anklagemyndighedens påstand.