Tre personer stukket med kniv under voldsomt slagsmål

Tre personer fremstilles søndag i grundlovsforhør, hvor to er sigtet for forsøg på manddrab efter slagsmål

Sent lørdag aften rykkede politiet ud til Sturlasgade på Islands Brygge i Købenbavn.

Her havde man fået flere anmeldelser om slagsmål.

Da politiet ankom til stedet, kunne de konstatere, at tre personer var blevet stukket med kniv under slagsmålet. Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen:

- Vi modtager den første anmeldelse klokken 23.39. Her lyder det, at der slagsmål derude. Der er formentlig tale om 5-6 personer, hvor der så bliver trukket knive fra flere af de involverede parter. Tre personer er blevet ramt af knivstik. To ganske overfladisk, og én er stadig indlagt på Rigshospitalet, men er i stabil tilstand.

Vagtchefen fortæller videre, at de tre personer, der er ramt af knivstik, formentlig er de samme tre, der har trukket knive mod hinanden.

- Vi formoder, at de tre forurettede i sagen også er gerningsmændene. Alle tre fremstilles i dag. Her er to tiltalt for forsøg manddrab og en for kvalificeret vold.

Foto: Kenneth Meyer