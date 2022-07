Tre personer styrtet halvvejs ned fra Møns Klint

De tre personer lader efter politiets vurdering umiddelbart til at have det okay

Tre personer er søndag eftermiddag styrtet halvvejs ned fra Møns Klint.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Politikredsen skriver, at personerne virker til at være 'ok', og at redningspersonale og politi er fremme på stedet.

Præcis hvor langt de tre personer er faldet ned fra klinten, eller hvordan det skete, er uklart.

To personer kom ifølge politiet selv ned på stranden, mens én person måtte reddes op fra skrænten. De slap alle tre uden skader.

Anmeldelsen kom klokken 13.38.