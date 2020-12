Tre politibetjente dræbt i Frankrig under redningsaktion

Tre politibetjente er blevet skudt og dræbt i det centrale Frankrig.

En fjerde er såret.Det oplyser anklagemyndigheden i byen Clermont-Ferrand onsdag morgen til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge det franske medie Le Parisien har det altså udspillet sig ved den lille landsby vest for storbyen Lyon i départementet Puy-de-Dôme natten til onsdag.

Der er angiveligt tale om en redningsaktion af en kvinde, som gik galt.

Specialstyrker er nu i området.

Minister bekræfter

Frankrigs indenrigsministerium bekræfter onsdag morgen, at tre politibetjente er blevet dræbt af skud onsdag i regionen Puy-de-Dôme.

De tre betjente var henholdsvis 21, 37 og 45 år oplyser, ministeriet i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

General Laurent Bitouzet fra de franske politistyrker siger til BFMTV, at den formodede gerningsmand bag skyderiet lidt før klokken 8 onsdag morgen fortsat er på flugt.

Under aktionen blev de fire betjente skudt af en 48-årig mand, skriver Le Parisien.

Manden har også sat ild til huset, hvorfor brandmyndigheder også er på stedet.

Flere franske medier skriver, at betjentene blev kaldt ud til en anmeldelse om husspektakler i landsbyen kort efter midnat. Her blev de ramt af skud, da de forsøgte at nærme sig huset.

En kvinde var her flygtet fra den 48-årige mand, som ifølge mediet BFMTV er kendt af politiet i forbindelse med en sag om forældremyndighed.

Politiet forsøgte at redde kvinden, der havde søgt tilflugt på taget af huset.

Den 48-årige er onsdag morgen ikke anholdt, og de franske specialstyrker GIGN - Groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale - er på stedet.

Borgmesteren i den lille by, François Chautard, sagde tidligere på morgenen til BFMTV, at huset er komplet nedbrændt. Og at myndighederne nu er i gang med at undersøge, om gerningsmanden er i ruinerne eller er undsluppet.

Opdateres ...